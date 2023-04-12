Sinan Oğan'dan CHP'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

Sinan Oğan'ı parti genel merkezinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karşıladı. Toplantının andından basın mensuplarına açıklama yapan Sinan Oğan, seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarının açık tutulacağını söyledi. Oğan, "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var" diye konuştu.

Oğan, deprem bölgesinden ayrılan 2 milyon vatandaşın sadece 450 bininin kayıt altına alındığını belirterek, "Diğer bir endişemiz deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur. Depremde kayıpların açıklanan sayıların daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muharrem İnce'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep ettik"

Seçimlere demokratik bir ortamda ve vatandaşların aklında hiçbir soru işareti kalmadan gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Sinan Oğan, "Biz demokratik bir ortamda, seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz. Ata İttifakı ve onu oluşturan siyasi partilerle beraber biz sandık görevlisi, müşahit kartı, oy ve ötesi gibi farklı kuruluşlarla çalışmalar yapıyoruz. Yanlış bilmiyorsam 4 siyasi parti sandık başı görevlisi tayin edecek, beşinci görevli kısmı örneğin boş kalacak. Bizim tespitlerimiz, bizim öngörülerimiz ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların, gri alanların olduğu yönündedir. Bunun ortadan kaldırılması için hem Sayın Muharrem İnce'den hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edip, kabul ettikleri takdirde kendilerini de ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.