Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti
Kayseri'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun annesi de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 15:33, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 15:40
Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında 10 Nisan'da çıkan yangında ölen 5 yaşındaki E.C'nin annesi Ş.C. de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Anne Ş.C'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.