Kayseri'de yangında ölen çocuğun annesi de hastanede hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında 10 Nisan'da çıkan yangında ölen 5 yaşındaki E.C'nin annesi Ş.C. de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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