Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine uygun biçimde hayata geçirdikleri ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, afetin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini, Türkiye genelinde yapımları süren projeleri de hızla tamamlayarak milletin hizmetine sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ankara'ya demir yollarında çağ atlattıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir yolu Hattı yapım çalışmalarında sona gelindiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımız 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da faaliyetlerimizi hızla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Bakanlık tarafından Ankara'ya kazandırdıkları metro hattı uzunluğunun toplam 44,5 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından çok önemli bir projedir, tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'ndan vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak. Son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray metrosuna aktarma var. Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunuyoruz."

Ankara'ya ve Türkiye'ye hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye, verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizin hak ettiği dev projelerimizi, devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki eser ve hizmet şölenlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle metro hattımızın inşasında en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."