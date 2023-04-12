HÜDA PAR, 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı
THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası başlatıyor
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası başlatıyor
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

HÜDA PAR, 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin:- "Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi için, çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 15:42, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 15:43
Yazdır
HÜDA PAR, 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi ve çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için partisinin Mecliste olması gerektiğini belirtti.

Şahin, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin "Seçim 2023 Vizyon Belgesi"ni açıkladı.

Geçmişte yönetimlerin askeri darbelerle vesayet altına alındığını ifade eden Şahin, Türkiye'de 70 yıl boyunca parlamenter sistemin uygulandığını, parçalı koalisyonlar döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılara sürüklendiğini söyledi.

Hazırladıkları vizyon belgesinde özgürlükler, insan hakları, Kürt sorunu ve demokratikleşmede yaşanan sıkıntıların ele alındığını kaydeden Şahin, "Gelecekte güven ikliminin inşası ile birlikte kardeşlik hukukunun tesisi için alternatif tek lider olmasından hareketle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez destekleme kararı aldık. Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanması için seçim kampanyası boyunca gayret göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet lehine önemli değişiklikler ve ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Şahin, "Yetkisini milletten almayan azgın bir azınlığın tahakkümüne imkan sağlayan vesayet odakları geriletilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sadece millet iradesi doğrultusunda ülke yönetmenin imkanı yakalanmıştır." diye konuştu.

Siyaset anlayışlarında sadece yanlışa muhalefet olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Siyaset kaos çıkarmak, kargaşa üretmek, çatışma ve anlaşmazlıkları körüklemek ve sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılmaz. Tam tersine siyaset, adalet temelinde bir düzen inşa etmek, toplumsal barışı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, yeni sorun alanlarının oluşmasını engellemek ve nihayetinde toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır."

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok önemli ve kritik bir kavşağa girdiğini ifade eden Şahin vizyon belgesine ilişkin şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi için, çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için, yerli SİHA kadar önemli olan yerli tohum ve yerli gübre üretmek için, ihtiyacı olan her köye bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim atanması için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır. Ülkenin dış politikasının, adalet ve hakkaniyet ile kardeşlik ve dayanışma temelinde şekillenmesi için, daima zulme karşı ve mazlumdan yana bir duruş sergilenmesi için, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin siyonistlerin olmayan insafına terk edilmemesi için, İslam ülkeleriyle ve Müslüman halklarla kardeşlik hukukuna göre yardımlaşmak için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber