İzmir'de hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden şüphelilerden 1'i tutuklandı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde 9 Nisan'da hastane polisi ile 4 güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, E.B.G. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, araya girmek isteyen 3 güvenlik görevlisi ile polis memuru darbedilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.