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Basın toplantısı için 'para' teklif eden başkan görevden alındı

Antalya'da basın kuruluşlarına gönderdiği basın toplantısı davetine bir de "Katılım halinde fiyat tarifesi" ekleyen Büyük Birlik Partisi Antalya Kepez ilçe teşkilatı Başkanı görevden alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 16:39, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 16:46
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Basın toplantısı için 'para' teklif eden başkan görevden alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kepez ilçe Teşkilatı'nın basın kuruluşlarına gönderdiği tepki çeken 'fiyat tarifeli basın daveti' maili ile ilgili, BBP Antalya İl Başkanlığı özür mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi Antalya İl Başkanı Murat Barış imzası ile yayımlanan mesajda "Söz konusu paylaşım, İl Teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır" ifadeleri kullanıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, söz konusu basın davetini yapan Kepez İlçe Başkanı'nın 'parti tüzüğüne aykırı davranışları' nedeniyle 10 Nisan tarihinde görevden alındığını kaydeden altını çizen Barış, açıklamada şu ifadelere yer verdi

"Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Teşkilatı olarak yürüttüğümüz seçim çalışmaları çerçevesinde, diğer siyasi partilerde yaşanan hususlara benzer sorunlar il teşkilatımızda da istemediğimiz şekilde yaşanmıştır. Kepez İlçe Başkanı, parti tüzüğüne aykırı davranışlarından dolayı 10.04.2023 tarihinde Genel Merkezimiz tarafından görevden alınmıştır.

'AMAÇ PARTİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK'

Görevden alındıktan sonra, partimizi itibarsızlaştırmak için kıymetli basın mensuplarımıza akla hayale gelemeyecek çirkin teklifte bulunmuştur. Kepez İlçe Başkanlığı görevinden alınan söz konusu şahıs, İl Başkanlığımızın bilgisi olmadan, basın açıklaması yapmak üzere bir davet paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşım, il teşkilatımızın bilgisi dahilinde olmayıp, kabul edilemeyecek bir paylaşımdır. Bu durum Büyük Birlik Partisi Antalya İl Teşkilatımızı derinden üzmüştür. Tüm Antalya basınının ve basın emekçilerimizin hoşgörüsüne ve anlayışına sığınarak, tüm basın camiamızdan ayrı ayrı özür diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Antalya Kepez teşkilatı, gazetecilere yolladığı basın davetiyesinde fiyat tarifesi çıkardı, toplantıya katılacak kuruluşlara ödeme yapılacağını belirtti. Davette yerel gazetelere bin 500, yerel televizyonlara 2 bin 500, ulusal televizyon ve gazetelere ise 5 bin lira ödeme yapılacağı kaydedildi.

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