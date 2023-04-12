MSB'den TCG Anadolu'nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninin 10 Nisan 2023'te İstanbul'da gerçekleştirildiği, törenin tamamının Bakanlığın Twitter hesabından canlı olarak yayınlandığı belirtildi.

Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı'nın tüm mısraları ile okunduğu, bu durumun töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görüldüğü ve duyulduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir.

TCG Anadolu'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden Bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz."