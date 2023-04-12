Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden genç kız bakkalı çakıyla yaraladı

Valide-i Atik Mahallesi Çinili Mescit Sokak'ta bulunan bakkal dükkanına gelen 15-16 yaşlarındaki T. B, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği dükkan sahibi Metin K'yi kolundan ve göğsünden çakıyla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'yi ambulans ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olay yeri yakınında, kullandığı çakı ile gözaltına alınan T.B, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.