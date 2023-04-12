Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 19:40, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 19:22
Osman Gün (84) idaresindeki 20 ET 503 plakalı traktör, Irlıganlı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.