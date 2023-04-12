'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine, daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yadıma giden belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazanın artık son 10 günü içerisinde olunduğunu belirten Erdoğan, depremle mücadelenin timsali olanlarla iftarda bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl." ifadelerini kullanan Erdoğan, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin, yapılan hayırların Allah katında kabul olmasını diledi.

Bu sene, deprem felaketi sebebiyle ramazanın buruk karşılanıp, buruk geçirildiğini kaydeden Erdoğan, "Ama sizler, bütün bu burukluk içerisinde boş durmadınız. İlk andan itibaren, gerek belediye başkanlarım, gerek AFAD, hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi, ilçeleriyle beraber paylaştınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak, depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz." dedi.

Erdoğan, birilerinin, dedikodular uydurduğuna, yalan, fitne, fesat çıkardığına dikkati çekerek, 50 bin insanın kaybedildiği bu depremde, arama kurtarma ekiplerinin ve belediyelerin durmadan bölgeye koştuğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Onlar zaten şehadet makamında. Dolayısıyla sevgililer sevgilisine komşu. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Erdoğan, kalıcı konutların inşaatının yoğun şekilde sürdüğünü, bunları bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Erdoğan, bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceklerini, bununla ilk hamleyi yapmış olacaklarını ifade etti.

- "Bizim, bu millete aşkımız var"

Deprem bölgesinde çadır, konteyner ve prefabrik konutlar kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Bunlar öyle rastgele olan işler değil. Bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bizim bunlar için zaten birilerinden iane beklememize de gerek yok. Niye? Biz, bunları ispat etmiş bir iktidarız. Biz bunları Bingöl'de, Van'da, Elazığ depreminde, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek, o takvim içerisinde konutları teslim ettik." dedi.

Erdoğan, bunlarla beraber, aynı şekilde bu sözleri de yerine getirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim, derdimiz başka. İstiyoruz ki vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirecek bu kadroyu. Biz şimdi ne yaptık? Yaralılarımızın birçoğunu aynı zamanda KYK'nin yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse 'Benim halim ne olacak?' demesin. Bundan dolayı da Kredi Yurtlar Kurumu'na çok teşekkür ediyorum. Düşünün, bu bay bay Kemal denilen zat, onun yavrucukları ne dediler? 'Online sistemi ile üniversite eğitimi olmaz.' dediler. Peki Kovid'de biz, online sistemiyle bu işi yapmadık mı 2 yıl boyunca? Şimdi bizim derdimiz Kovid'den daha beter. Niye? Bütün depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç, açık bırakmayacağız dedik. Uçaklarımızı, Türk Hava Yolları'nı seferber ettik. Aldık, Ankara, İstanbul, İzmir bütün buralara onlarla naklettik.

Biz, dertliyiz ve bizim, bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Dedik ki online sisteme geçersek, bizim 850 bin neyimiz var? O yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Ve herkes de bundan memnun kaldı. Şu anda biz, o yurtlara gittiğimiz zaman, oradaki vatandaşlarım bize teşekkür ediyorlar. 'Her şeyimiz yerinde, yememiz, içmemiz, banyomuz her şeyimiz var. Allah, sizlerden razı olsun' diyorlar. Ama diyorlar 'Biz yine geldiğimiz yere dönelim.' Ne demek, tabii ki geldiğiniz yere döneceksiniz ama hazırlıklarımızı bitirelim."

- "İşte devlet burada"

Milletin tüm imkanlarıyla devletin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğunu hatırlatan Erdoğan, kimi çevrelerce ısrarla söylenen "devlet yoktu" iddialarına dikkati çekti.

"İşte devlet burada, siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Israrla yürütülen bu tezviratın doğru da hakkaniyetli de hatta iyi niyetli de olmadığını düşünüyoruz. Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine, daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz."

) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yardıma giden belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı olarak ilk andan itibaren kabine üyelerini deprem bölgesine sevk ettiğini ve onların da ekipleriyle çalışmaya başladığını belirtti.

AFAD'ın ilk andan itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldığını söyleyen Erdoğan, yine Sağlık Bakanlığının da bütün imkanlarıyla bölgede görev yaptığını bildirdi.

Kullanma suyuyla içme suyunun birbirine karıştırılmaması için binlerce tır içme suyunu bölgeye sürekli gönderdiklerini anlatan Erdoğan, "Vatandaşımızı ziyaret için çadırlara girdiğim zaman çadırların içerisinde bakıyordum orada blok blok içme suları. Hepsi gayet hijyen, lüks, güzel, marka olan içme suları vardı. Fakat iftiranın sonu yok. Kötü söz sahibinindir. Bu süreçte kimin milletin derdiyle gerçekten dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, sadece istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir." diye konuştu.

- "Devletimizin yardım elinin ulaştığı depremzedelerimiz samimi çabalarımızı yakından biliyor"

Afet bölgesinin 500 kilometreyi aşan büyüklüğü, 11 şehri ve 14 milyon nüfusu etkilemesinin ve çetin kış şartlarının işleri güçleştirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm gayretlerimize rağmen ilk bir iki gün gecikmeler ve aksaklıklar da yaşanmıştır ama devletin tüm kurumlarıyla, belediyeleriyle, sivil toplumun tüm kuruluşları ve gönüllüleriyle seferber olduğuna, 85 milyonun kalbinin orada attığına, elini vicdanına koyan herkes şahittir. Konforlu ofislerinden ahkam kesenler başka dünyalarda yaşasa da devletimizin yardım elinin ulaştığı depremzedelerimiz samimi çabalarımızı yakından biliyor. Arama kurtarma ekiplerimizin bir kısmı burada. Yardım seferberliğinin onlar akıncıları olmuştur. Milletimizin kalbinde müstesna bir yer edindiler. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı.

Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama kurtarma ekibi de bu süreçte bize destek verdi. Yardım ve destek ekipleriyle beraber toplam 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yanında yer aldı. Gönüllülerle birlikte yaklaşık yarım milyon insan bölgeye yardıma koştu. Son ana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürdük. Her bir insanımıza ulaşmak, bir canı daha kurtarmak için mücadele ettik. Hepimizi gözyaşlarına boğan sayısız mucizeye de şahitlik ettik. Hamdolsun binlerce insanımızı yaralı olarak kurtarmayı başardık."

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Erdoğan, "Gecenin zifiri karanlığına, kışın ayazına, birkaç gün aralıksız yağan şiddetli yağmurlara rağmen siz hiçbir zaman vazgeçmediniz. Kendi canınızı tehlikeye atma pahasına bize bu mutlulukları yaşattınız. Yıkıntıların altından çekip aldığınız her canla elleri göğüslerinde endişeyle bekleyen nice anneye, babaya, kardeşe, umut oldunuz. Rabbim her birinizden tek tek razı olsun diyorum. Arama kurtarma ekiplerimizin bu fedakarlıklarının asla unutulmayacağını bilmenizi istiyorum. Kullar olarak biz unutsak bile Rabb'im bunu inanıyorum ki sevap hanenize kaydedecektir." diye konuştu.

- "Belediyelerimiz depremden etkilenen illerimizle kardeşlik köprüsü kurdu"

Asrın felaketine karşı yürütülen mücadelenin kahramanlarından birinin de belediyeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, deprem haberini alır almaz özellikle AK Parti'ye mensup 807 belediyenin tamamını teyakkuza geçirdiklerini belirtti.

Aynı şekilde diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışanların olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin envanterlerinde ne kadar iş makinesi, arama kurtarma aracı, itfaiye aracı, personeli varsa afet bölgesine gönderdik. Ayrıca özel sektöre ait iş makinelerini de kiralamak suretiyle illerimize sevk ettik. Belediyelerimiz depremden etkilenen illerimizle kardeşlik köprüsü kurdular. 11 vilayetimizde, arama kurtarmaya ekibi olan 284 belediyemiz, 42 bin 360 personeliyle AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştı. Geri kalan 523 belediyemiz temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde lojistik destek sağladı.

Belediyelerimiz deprem bölgesine 33 bin 450 adet çadır ve konteyner, 486 bin adet ısıtıcı, 6 milyonun üzerinde battaniye, yatak ve uyku seti, 12 bin 650 tır dolusu temel gıda maddesi gönderdi. Şu an belediyelerimize ait 324 adet mobil aşevi bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Depremlerden en fazla etkilenen 7 ilimizi tüm ilçeleriyle birlikte partimizin 250 belediyesine zimmetledik, tek tek görevlendirmelerini yaptık."

- "250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecek"

Erdoğan, bu sene depremzedelerle dayanışmayı göstermek üzere ramazan etkinliklerini afet bölgesine kaydırdıklarını dile getirdi.

İftar ve sahur sofralarının yanı sıra ramazanın manevi iklimine uygun çeşitli programlarla deprem mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye'de hayat normale dönene kadar bu 250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecektir." dedi.

Tüm bu adımları atarken "sıfır atık" anlayışıyla çevreyi korumaya da büyük önem verdiklerine işaret eden Erdoğan, "Belediyelerimizin atık yönetimi kooperatifleri vasıtasıyla afetzedelerin üretime katılması, sosyal hayatlarının denklenmesi hususlarında da diğer kuruluşlara örnek olmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda sıfır atık yönetiminde önemli olan tek kullanımlık ürünlerin azaltılması yönünde de çalışma yapılabilir. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, enkaz kaldırma çalışmalarının Hatay dışındaki illerde bayrama kadar tamamlanacağını bildirdi.

Deprem konutlarının inşasında hiç vakit kaybedilmediğini dile getiren Erdoğan, deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapılmasının planlandığını, bunlardan 319 bininin bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Erdoğan, 85 bini aşkın konut ve köy evinin yapım sürecinin başladığını, bunlardan 43 bininin temelinin atıldığını ifade ederek, "İnşallah yarın Malatya'da, depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun sözleşmesini yaparak inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız. Ramazan Bayramı'nda ise Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi.

- "Yıkılan şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz"

Küçük sanayi bölgelerinin de 6 bin yeni iş yeri yapılarak ayağa kaldırılacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl daha önce yaşadığımız tabii afetler sonrasında vatandaşın yaralarını kısa sürede sarıp hayır duasını aldıysak, inşallah deprem bölgesindeki 14 milyon insanımızın da hayır duasını alacağız. 'Türkiye için hemen şimdi' diyerek yıkılan şehirlerimizi yeniden imar edecek, her türlü sıkıntısında afetzedelerimizin yanında olacağız. Bu mücadelemizde aziz milletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin kavga, ayak oyunu ve didişmenin eksik olmadığı yedili koalisyon yerine tercihini yine eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. İlk günden itibaren canla başla çalışan siz kardeşlerimin şahsında tüm arama kurtarma ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, yardım çağrımıza destek veren yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu bir kez daha gösteren tüm belediyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."