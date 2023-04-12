Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdık. Türkiye'nin her bir köşesine Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Ankara'daki programlarının ardından milletvekili adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu ile kente gelen Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nda partililerce meşalelerle karşılandı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, sağanak altında kendisini bekleyenleri selamlayarak, "İşimiz çok, zamanımız yok. 6-0'a hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı için koşmaya hazır mıyız? Değerli kardeşlerim Arafil boyunda doğmuş, Yenimahalle'de büyümüş, Avni Aker'de coşmuş, bu şehrin yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak Trabzon için, Türkiye için hep birlikte koşmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bütün gönüllere gireceğiz, Trabzon'u yeniden fethedeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs'a kısa bir süre kaldığını da anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün Trabzon'da çalmadık kapı, girmedik ev bırakmayacağız. Hazır mısınız? Trabzon vatanını milletini seven, vatanına milletine aşık insanların şehridir. Bütün oyların hepsine talibiz. Bütün gönüllere gireceğiz, Trabzon'u yeniden fethedeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar hayal edilmemiş, hayal edilen pek çok şeyi yapan Türkiye, büyük güçlü, lider Türkiye'nin peşinde koşmaya hep beraber hazır mısınız?"

Türkiye'nin 20 yıl öncesinden çok farklı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdık. Türkiye'nin her bir köşesine Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık, atmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte vatanını, milletini seven Trabzonlu hemşehrilerimizle inşallah liderimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek"

Karaismailoğlu, Trabzon'un sorunlarını ve taleplerini bildiklerini işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde bunları açıklamalarımızda net bir şekilde ifade edeceğiz ve icraatlarımızı da en kısa zamanda göstereceğiz." dedi.

Trabzon'da bugüne kadar çok iş yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılmaya da devam edecek. AK Parti hükümetlerinin en büyük icraatı, yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmedi, üstüne daha fazlasını koydu, koymaya da devam edecek. Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Hep birlikte çalışacağız. 14 Mayıs'ta bütün dünyaya büyük bir ses vermeye hazır mısınız?"

Bakan Karaismailoğlu, kapı kapı 30 gün koşturacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonunda büyük güçlü Türkiye'nin en büyük adımlarını, Türkiye'den bütün dünyaya hissettireceğiz. O Kandil'deki teröristlerin işaret ettiği parmakları kırmaya hazır mısınız? Bu iş tamamdır. Hep beraber dağ, tepe, yayla fark etmeden gece gündüz koşturacağız. Cumhurbaşkanımız lider. Bu dünyanın en güçlü lideri ve Türkiye, bütün dünya, bunun peşinde. Mazlumlar onun sesini dinliyorlar, onun sesini istiyorlar. Onun sesinin daha gür çıkması için Trabzon'dan 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Aynı şekilde yarından itibaren hep beraber koşacağız."

- "Bu maçı 6-0 alacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de partilileri selamlayarak, "Bu maçı 6-0 alacağız. söz mü?" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin daha önce girdiği seçimleri anımsatan Şen, "Biz şimdi AK Parti olarak 15 seçime girdik.15'ini de aldık. 15-0 oldu. Cumhurbaşkanımız 15 seçime girdi, 15-0 oldu. Şimdi sıra nerede ? Türkiye'de 16-0 burada 6-0. Söz mü arkadaşlar." şeklinde konuştu.

Diğer milletvekili adayları da partililere kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki diğer milletvekili adayları daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı görüştü.