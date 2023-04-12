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Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isteyen iki kişi elektrik akımına kapıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isteyen iki kişinin elektrik akımına kapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 23:55, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 23:56
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Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isteyen iki kişi elektrik akımına kapıldı

Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde üç gün önce tele takılan kuşu, tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akımına kapılarak yere düştü.

Akıma kapılanlardan Y.K'nin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, H.C'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin akıma kapıldığı sırada ayaklarından alev çıkması ve yere düşmeleri yer alıyor.

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