Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isteyen iki kişi elektrik akımına kapıldı

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin akıma kapıldığı sırada ayaklarından alev çıkması ve yere düşmeleri yer alıyor.

Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde üç gün önce tele takılan kuşu, tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akımına kapılarak yere düştü.

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