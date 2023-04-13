Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini açıklarken, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin aksine Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Mustafa Varank'tan eleştiri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP liderini eleştirdi:

'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!