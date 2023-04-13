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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 08:10, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 08:15
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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Yalova bu sabah saatlerinde hafif, Kocaeli ve Sakarya akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzey kesimlerinde pus yerel olarak sis görülecek.

Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak?

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