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Merkez'de genel müdür enflasyonu

Merkez Bankası adeta genel müdür cenneti oldu. 3 bin 775 kişinin çalıştığı bankada 18 genel müdür bulunuyor. Destek hizmetlerinin başında dahi genel müdür var.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 09:07, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 09:10
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Merkez'de genel müdür enflasyonu

Halk, açlık ve yoksullukla karşı karşıyayken, enflasyonla mücadele görevi verilen Merkez Bankası'nda yüksek maaşlı genel müdür enflasyonu yaşanıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Ziraat Bankası'nda sadece 1 genel müdür bulunurken, 3 bin 775 bin personeli olan Merkez Bankası'nda 18 genel müdür görev alıyor. Rakamlara göre bankada, 210 kişiye bir genel müdür düşüyor.

MATBAADA GENEL MÜDÜR

En fazla daire başkanlığı düzeyinde idare edilebilecek yerler genel müdürlük şeklinde örgütlendiği için bu koltuklara oturanlar ayda 100 bin TL'ye varan maaşlara kavuşuyor. Emekli olduklarında da normal memurların yaklaşık 3 katı emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

Merkez Bankası'nda destek hizmetleri, denetim, bilişim, bütçe, iletişim, insan kaynakları gibi birimlerin başında bile genel müdürler görev alıyor. Şube olarak kurulan banka matbaasını dahi genel müdür yönetiyor. Bu genel müdürlere bağlı olarak 2 ile 4 genel müdür yardımcısı, genel müdür yardımcılarının altında da yine üst düzeyde çok sayıda yönetici bulunuyor.

ZİRAAT, HALK, VAKIF

Genel müdürlük makamı, normalde bir kamu kurumunun en tepesindeki kişiye veriliyor. Örneğin 25 bin kişinin çalıştığı Ziraat Bankası, 20 bin 120 personeli olan Halk Bankası, 16 bin 880 kişinin çalıştığı Vakıfbank da 1 genel müdürle yönetiliyor. Merkez Bankası'nın bağımsız yapısı gereği oluşturulan yönetim şeklinin kaymağını, bol keseden unvan dağıtılan genel müdür ve yardımcıları yiyor.

YÜKSEK MAAŞ VE PRİM ÖDEMESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük makamına kadar ulaşmayı başaran memurlar, 45 bin liralık üst düzey maaş, makam arabaları ve 25 bin lirayı aşan emekli aylığına kavuşuyor. Merkez Bankası'nda genel müdür koltuğuna oturanlara ise diğer kurumların genel müdürlerinden en az 2 kat fazla maaş ödeniyor. Merkez Bankası'ndaki 18 şanslı genel müdür ile genel müdür yardımcıları makam arabaları ve katlamalı maaşın dışında yılda 4 maaş performans primi ve ek ödemelerle de ödüllendiriliyor.

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