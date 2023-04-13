Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 10:14, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 10:16
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu çerçevede, Tarsus ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheliyi yakaladı.
Bu kişilerden Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eser ele geçirildi.
Söz konusu eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.