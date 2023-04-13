İstanbul'da tramvay raydan çıktı
Güngören'de tramvay raydan çıktı. Güngören ve Bağcılar İstasyonları arasında seferler yapılamıyor. Olay yerine sevk edilen ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 11:57, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 12:47
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Kaza nedeniyle raylarda hasar oluştu. Güngören- Bağcılar arasında seferler her iki yönde yapılamıyor.
Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirilirken, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.
İBB ekipleri rayda meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor...