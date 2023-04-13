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Gram altın rekor tazeledi

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 12:11, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 12:14
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Gram altın rekor tazeledi

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ABD'de beklentinin altında gelen enflasyon verisi sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın 2 bin 28 doları görürken; gram altın 1.260 liranın üzerine çıktı, yeni rekor seviye test edildi.

Çeyrek altın 2.109 lira, Cumhuriyet altını da 8.407 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 2.015 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.024 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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