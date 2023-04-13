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Gram altında yeni zirve!

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bugünkü işlemlerde de devam ediyor. Altının ons fiyatı, 2030 dolara kadar tırmandı. Gram altın ise, ons altın ve dolar/TL'den aldığı destekle tarihi rekoru 1261 lira seviyesine taşıdı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 15:32, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 15:32
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Gram altında yeni zirve!

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesi ve dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD mart ayı enflasyon verileri altın fiyatlarını destekliyor.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde 2030 dolara kadar yükselirken, en düşük 2014 doları gördü. Sarı maden saat 15:23 itibarıyla yüzde 0,62 oranında yükselişle 2029 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Belirsizlikler arttı

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, ons altında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişten destek bularak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değeri üzerinden hesaplanan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1261 liraya yükseltti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,76 artışla 1260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1.251 liradan tamamlamıştı.

Altında ABD TÜFE etkisi

İntegral Yatırım

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi. Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından Fed'e dair endişelerin yatışması ve dolar endeksinin geri çekilmesi altın fiyatlarını 2028 dolara taşıdı. San Francisco Fed Başkanı Mary Day, Fed'in Mayıs ayındaki FOMC toplantısında faiz artırımına gitmesi için "iyi nedenler" olduğunu, bunun yanı sıra faiz artırımlarına ara vermek için de iyi nedenlerin bulunduğunu söyledi. Tüm bu gelişmeler ışığında bu sabah ABD tahvil faizi ve dolar endeksinin bir miktar güçlenmesi ile altın fiyatlarının bir miktar kazançlarını törpülediğini söylemek mümkün. Bugün ABD ÜFE verisini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları yukarı yönlü yükseliş trendini devam ettiriyor. Seans içerisinde Dolar endeksinin güç kazanması durumunda 2000 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Buna karşın doların gevşemesi altın fiyatlarını 2032 seviyesine taşıyabilir.

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