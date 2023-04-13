YÖK'ten dekan atamaları hakkında önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıda vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin uzun süreli yapılmaması gerektiği ve asil dekan tekliflerinin gönderilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; Dekanlık görevlendirmelerinde vekalet süresinin uzun tutulduğu ve bu durumun Türk Yükseköğretim sisteminin görünümünü olumsuz etkilediğinden dolayı halihazırda Rektör uhdesinde veya vekaleten yürütülen Dekanlık görevleri ile ilgili olarak asil dekan tekliflerinin Başkanlıklarına gönderilmesi istenmiştir.

