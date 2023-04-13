Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. İşte 29. haftanın hakemleri...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 14:31, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 14:36
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.denildi.
14 NİSAN CUMA
20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 NİSAN CUMARTESİ
16.00 İstanbulspor - Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 NİSAN PAZAR
16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan