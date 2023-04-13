Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu

Otomobil, yatırım aracına döndü.

Sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin sektör temsilcilerine göre fiyatı sürekli arttığı için otomobil uzun süredir altın ve döviz gibi bir yatırım aracı gibi görülüyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "İkinci el otomobiller tüketici aracı alıp bir müddet bekletip tekrar satışa sunuyor. Özellikle yılbaşından beri sıfır araç fiyatları yüzde 25-30 artış gösterdi. Bu durumda ikinci el otomobil fiyatları da artıyor." açıklamasında bulundu.

Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasası da haraketlendi, bu durum fiyatlara da yansıdı.

Sıfır araç bulunamaması İkinci el araçlarda fiyatın daha da yükselmesine neden oluyor.

Sektör temsilcileri sorunlar çözülmediği sürece otomobil fiyatlarındaki yükselişin durmayacağı görüşündeler.

Kaynak: NTV-Özgür Yılmaz