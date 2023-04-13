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Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin karara yaptığı itiraz reddedildi

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 'Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara' yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 15:58, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 16:00
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Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin karara yaptığı itiraz reddedildi

Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Özer'in, Dıraç Temyiz Mahkemesinin kendisi hakkında verdiği Türkiye'ye iade edilmesi kararına yönelik itirazı kabul edilmedi.

Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.

- Özer geçen yıl Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

- Özer 7 Aralık'ta kararı temyize götürmüştü

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.

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