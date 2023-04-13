Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu'yu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İlçe Başkanı Ersin Saçlı, parti üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini söyleyerek, "179 şüpheli vardı uzun zamandır takip edilen. Bunların 149'u gözaltına alındı. Sabahın erken vaktinde, ezanlardan hemen sonra 1529 polis ve jandarma arkadaşımızı Bismillah diyerek, Allah sizi muhafaza etsin diyerek Allah ayağınızı taştan sakındırsın diyerek operasyona gönderdik. 149 kişiyi orada hem uyuşturucu imali yapan satışı yapan milletimizi zehir çocuklarımızı zehirleyen gözaltına aldılar. Ve savcılığa, adalete, hukuka teslim edecekler. Bu operasyonlarımız sürecek, devam edecek" dedi.

"2 milyon 900 bin insan bu çadırların içerisinde hayatlarını devam ettiriyor"

Deprem bölgesinde 3 milyona yakın kişinin çadırda yaşadığını söyleyen Soylu, "Büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden daha büyük bir afet bunu afet tanımıyla da anlatabilmek kolay değil. Şehirler alt üst oldu. 50 bin 500'e yakın insanımızı burada kaybettik. Bizim inancımıza göre onlar hükmen şehittirler. Oradaki hemşerilerimiz enkaz altında yaralandılar. İyileşenler oldu. Hala hastanede tedavi görenler var. Allah her birine acil şifalar versin. Şu ana kadar 727 bin çadır kuruldu. 2 milyon 900 bin insan bu çadırların içerisinde hayatlarını devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"11 -12 yıldır, döviz operasyonlarıyla karşı karşıya kaldık"

Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonların yapıldığını söyleyen Soylu, "11 -12 yıldır, döviz operasyonlarıyla karşı karşıya kaldık. Bugün burada söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan bütün ülkeler Amerika'da bankalar batıyor. Burada herkese söylemek lazım. Türkiye'yi buradan bir fırsat olarak çıkarabilecek olan kişi Recep Tayyip Erdoğan, çıkaracak anlayış Cumhur İttifakı, çıkaracak parti de AK Parti'dir. Bu kadar açık ve net. Biriler çıkmışlar 20 yıl oldu, bunlar gitsinler diyorlar. Bizi istemeyenler olur. Elbette ki seçimler de isteyenlerle, istemeyenlerin ortaya koydukları iradeyle ortaya koyulan bir sistemdir. Bizi istemiyorsunuz da kimi istiyorsunuz? Neyi istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HDP'nin kendi adayı var mı, koyabildiler mi?"

HDP'nin 6'lı masayı desteklediğini söyleyen Bakan Soylu, "Kandil'i Ankara'ya taşımak istiyorlar. Herkes daha heyecanlı Kandil, dün ve önceki günlerde açıklama yaptı. Adayları var mı? HDP'nin kendi adayı var mı, koyabildiler mi? Çünkü ağababaları Amerika'dan dedi ki 'aday koymayacaksınız?' Ağababaları Amerika'dan dediler ki? 'Siz 6'lı masayı 7'inci olarak destekleyeceksiniz?' Ağababaları dediler ki 'sonunuza kadar arkanızdayız.' Ağababaları dediler ki siz 'Cumhur İttifakını, Recep Tayyip Erdoğan'ı ancak böyle mağlup edersiniz.' İstanbul Büyükşehir Belediyesine bunlar gelirlerse teröristleri belediyelere koyacaklar, dedik, 10, 20, 50 tane değil 100 tane değil, 300 tane değil her gün bir terörist yakalanıyor. Her gün bir teröristi açığa çıktığı için, deşifre olduğu için çıkarmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

"29 Ekim 2023'de bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız"

Terörle mücadelede bilgi veren Bakan Soylu, "Terörle olan bu mücadele devam etmemiş olsaydı, Hakkari'nin karşısındaki Hakurk'tan, Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar bir terör koridoru kuracaklardı. Buna müsaade edilmedi. Bugün ne diyorlar? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bugün ne diyorlar, Kuzey Irak'ta Kuzey Suriye'de operasyonlar sona erecek diyorlar. Ne olacak biliyor musunuz? Orası PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'yi tam anlamıyla büyük bir maliyetle karşı karşıya bırakabilmek için kullandığı bir alan haline gelecek. PKK'yı çökertme operasyonumuza engel olacak. Bundan 5-6 yıl önce Kato Dağı'na gittiğimde oradaki mağaralarda yüzlerce terörist eğitim alıyordu. Şimdi orada bir tek ay yıldızlı bayrak var. Tendürek Dağı'nın tepesinde ay yıldızlı bayrak var. Türkiye'deki dağlarda terörist sayısı son 6 yılda 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki bu teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlarda çift rakamlı sayıya düştü. 29 Ekim 2023'de bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" diye konuştu.

Bakan Soylu, buradaki toplantısının ardından AK Parti Esenler İlçe Başkanlığına geçti.