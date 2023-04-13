Yol çalışması yapan 3 işçinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Bilal Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde dün Bilal Ç. idaresindeki 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi'nin hayatını kaybettiği ve Şahin Güner'in yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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