Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 18:50, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 18:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.