Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.

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