Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak

Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırılan fakültenin taşınmasına ilişkin Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hastane yönlendirme toplantısı yapıldı.

Bu kapsamda, Ramazan Bayramı sonrası fakültenin yataklı tedavilerinin büyük kısmının ve her birimden bir polikliniğinin yeni yerleşkede hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, diğer poliklinikler ile eğitim faaliyetleri ise Cerrahpaşa'da devam edecek.