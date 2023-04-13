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Yıkılan duvarın altında kalan köy korucusu hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde babasının ağır hasarlı evine odun çıkarmak için giren şahıs, yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 19:17, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 19:17
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Yıkılan duvarın altında kalan köy korucusu hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlinde ağır hasar alan babasına ait eve odun çıkarmak için giren İbrahim Şafak (44), yıkılan duvarın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan köy korucusu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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