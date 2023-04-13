Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak Mısırlı mevkidaşı Şukri ile iftara gitti

Mısırlı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, daha sonra Mısırlı mevkidaşı ile Togg T10X aracı inceledi.

Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.