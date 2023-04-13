Depremzede çocuk Bakan Koca'yı duygulandırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iftar programına katıldı. İftarda depremzede çocuklarla bir araya gelen Bakan Koca, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Bakan Koca'nın ziyaretinde duygusal anlar da yaşandı. Depremde babasını kaybettiği öğrenilen bir kız çocuğu Bakan Koca'nın yanına gelerek, "Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Oldukça duygulandığı görülen Bakan Koca, çocuğu teselli etmeye çalıştı.