Polisler can kurtarmak için kan verdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personeller, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının yemekhane kısmında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışı programına İl Emniyet Müdürlüğü personeli yoğun katılım sağladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 178'nci kuruluş yıl dönümünde, Türk Kızılay yetkililerince İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a, personel tarafından yapılan kan bağışlarından dolayı bronz madalya ve teşekkür belgesi verildi.

"Polis canıyla olduğu kadar, kanıyla da hizmet etmeye her daim hazırdır"

Türk Polis Teşkilatı'nın canıyla olduğu kadar kanıyla da Türk milletinde hizmet etmeye daime hazır olduğunu ifade eden Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Kızılay'ımızda kan stoklarımız azaldığı zaman biz bu stokları yukarı seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Türk Polis Teşkilatı'nın 178'nci kuruluş yılını kutladığımız bu hafta içinde, geleneksel hale getirdiğimiz Kızılay'a kan bağışı programını personelimize duyurduk. Göründüğü üzere de katılım personelimizden oldukça yüksek. Polis Türk halkına, Türk milletine canıyla olduğu kadar, kanıyla da hizmet etmeye her daim hazırdır. Bunun da en güzel örneği bugün yaptığımız kan bağışı programıdır" diye konuştu.