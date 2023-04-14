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14 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

14 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 00:04, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 00:07
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14 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayaş'ta ziyaretlerde bulunacak ve iftar programına katılacak.

(Ankara/16.00-21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.48)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili programına iştirak edecek.

(Ordu/11.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde ziyaretlerde bulunacak.

(Bolu/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Başakşehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, STK yöneticileri ve kanaat önderleriyle iftara, Gençlik Buluşması'na ve Cihannüma geleneksel sahur programına katılacak.

(İstanbul/19.00/19.45/22.30/23.59)

6- MHP İstanbul Aday Tanıtım Programı, genel başkan yardımcıları ve partililerin katılacağı iftar yemeğiyle gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Çanakkale/14.30/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da mevkidaşı Alexander Schallenberg, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelecek ve iftar programına katılacak.

(Viyana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıracak.

(Diyarbakır/12.25)

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Çekya'da başlayacak.

- Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya temsilcisi Beretta Famila, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ev sahibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.

(Prag/16.00/19.00)

2- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Antalya/16.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesi Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.30)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Adana/17.00)

6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde erkekler yarı finaliyle devam edilecek.

(Ankara)

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