Sadullah Ergin: Çankaya'yı biz değil CHP seçti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP'den adaylığına yönelik eleştirilerle ilgili konuştu.

CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilen Sadullah Ergin'in HaberTürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. Bölge'den aday yapılmasına partililer sert tepki göstermiş, Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin ilginç bir savunma yaparak, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız." ifadelerini kullanmıştı. Ergin bugün katıldığı canlı yayında, Çankaya'dan seçilmek gibi özel bir taleplerinin olmadığını CHP'nin kendilerine bu kontenjanı sunduğunu söyledi.

Sadullah Ergin şunları söyledi

Kuddusi Okur benden önceydi, Mehmet Ali Şahin dönemidir. Çekilme diye bir düşüncemiz yok. DEVA Partisi olarak bir düşüncemiz yok. CHP'den çekilmeye dair talep gelmedi. Şu ana kadar olmadı. Böyle bir şey hiç düşünülmedi. Bizim Çankaya'dan aday olmamızla ilgili özel çalışmamız yoktu. CHP ile çalışmayı şöyle yaptık. CHP ittifak yapacağı partilerle anket sonuçlarını yan yana getiriyor, sonuç alacağı yerlerden kontenjan açıyor. Ankara'da yeterli kontenjan açılmadı. Sadece 2 tane açıldı. 2. bölgede İdris Şahin Bey var. Çankırılıdır. 2. bölgede o bölgede daha fazla tanış vardır diye 2 bölgeye yazıldı.