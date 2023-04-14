Belediye ekipleri Bahçelievler'de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulundu

Yapılan incelemelerde 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan Şahin Apartmanı'nın 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

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