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Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak

AK Parti 14 Mayıs'tan sonra, ev hanımlarının emekli olması için yeni adımlar atacak. Ev hanımlarının erken emeklilik hakkı elde edebilmeleri için çocuk sayısına göre emeklilik yaşının değiştiği bir sistem kurulacak. Bazı ağır iş yükü olan mesleklerdeki 'Yıpranma payı' ev kadınlarına da verilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 08:03, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 08:06
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Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak

Ev hanımlarının, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine yaptıkları katkı artık karşılıksız kalmayacak. AK Parti 14 Mayıs'tan sonra başlayacak yeni süreçte, ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik güvencesi elde etmeleri için yeni adımlar atacak.

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı beyannamede, ev kadınlarının erken emeklilik hakkı elde edebilmeleri için çocuk sayısına göre emeklilik yaşının değiştiği bir sistem kurulacak. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı nedeniyle sahip oldukları yıpranma payı hakkı ev hanımlarına da sağlanacak. Çok çocuğu olanların 'Yıpranma payı' daha yüksek olacak ve bu durumda emeklilik yaşı geriye çekilebilecek.

ESMA ALTIN

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