İlk gaz burada yakılacak

Karadeniz gazında hedefe her gün biraz daha yaklaşılıyor. Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazının evlere ulaşması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları son aşamaya geldi. Denizin altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri tamamlandı. Denizden çıkarılan gazı taşıyacak hat ile karada şebekeye bağlayacak hat arasına son vana da eklendi. Kuyulardan gelen gaz deniz tabanına yerleştirilen haznelerde toplanıyor.

KONTROLLERDEN SONRA ŞEBEKEYE ULAŞACAK

Sakarya gaz sahasından çıkarılan gaz 170 kilometrelik boru hattı ile Filyos İşleme Tesisi'ne getirilerek, 'flare' ismi verilen gaz yakma bacasında yakılacak. Ardından ise iki hafta içerisinde kalibrasyon sürecine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların ardından 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak gaz, mayıs başında doğal gaz iletim sistemine dahil olacak ve vatandaşla buluşacak.

İhtiyacın 4'te 1'i yerli kaynaktan

İlk fazda yaklaşık günlük 10 milyon metreküplük üretim, ikinci fazda günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. İkinci fazla birlikte Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte biri yerli doğal gazdan karşılanmış olacak. Sadece bir yılda üretilecek doğal gaz bugüne kadar Türkiye'de üretilen gazın tamamına karşılık gelecek.