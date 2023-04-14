Yapay zekadan resesyona karşı altın önerisi

ABD'de geçtiğimiz ay yaşanan banka ifl asları piyasalarda oyunun kurallarını bir anda değiştirdi. Fed'in faiz artışlarının ekonomiye ve kreditörlere yük bindirdiğine işaret eden banka ifl asları sonrasında altın atağa geçti. Fed'in faiz artışlarının son bulacağı beklentisi altın yatırımcısını cesaretlendirdi. birçok yatırımcı altın almak için geç mi kaldık sorusunu sorarken, son zamanlarda popülaritesi artmaya başlayan yapay zeka ChatGPT de, resesyona karşı dayanaklı bir portföyde yüzde 20 oranında altın bulundurulması gerektiği önerisi yapıyor.

Uzmanların tavsiyesinden çok daha fazla

Gold IRA Guide tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Chat- GPT'nin "durgunluğa dayanıklı" bir yatırım portföyü için ideal modelinde altın ve diğer değerli metallere büyük yer ayırdığını ortaya koydu. Bu rakamın Ray Dalio ve Peter Schiff gibi önde gelen değerli metal analistlerinin önerilerinin bile üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.

2007-09 krizinde fiyatı %25 yükselmişti

ChatGPT, gerçekten durgunluğa dayanıklı bir portföy oluşturmak için savunma amaçlı hisse senetleri, tahviller ve nakit karışımına yatırım yapılması tavsiyesi sunuyor. Tahviller istikrar ve sabit bir gelir kaynağı sağlarken, temel tüketici ürünleri ve sağlık sektörü hisseleri gibi savunma amaçlı hisse senetlerinin bir durgunluk sırasında diğer sektörlere göre daha iyi durumda olma eğiliminde olduğu vurgulanıyor. Rapora göre ChatGPT, "Altın tarihsel olarak ekonomik gerileme dönemlerinde değerini korumuştur ve bu da onu portföylerini korumak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir. Örneğin, 2007-2009 küresel durgunluk sırasında altının fiyatı yüzde 25'in üzerinde arttı. Altın da dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıfl arını içeren çeşitlendirilmiş bir portföy, piyasadaki gerilemelerin etkisini hafifl etmeye ve yatırımcılar için istikrar sağlamaya yardımcı olabilir" cümlelerini kullandı. ChatGPT, yatırımları durgunluktan maksimum düzeyde korumak için aşağıdaki stratejiyi öneriyor:

Tahviller (%40): halka açık toplam tahvil endeksleri dahil olmak üzere sabit getirili devlet ve şirket tahvilleri ve Hazine bonoları.

Savunma hisseleri (%30): Sağlık, kamu hizmetleri ve temel tüketim malları gibi piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenen sanayi hisse senetleri.

Altın ve diğer metaller (%20): Altın ETF'leri ve madencilik stokları dahil olmak üzere fiziksel ve "kağıt destekli" altın ve gümüş varlıkların bir karışımı

Nakit ve eşdeğerleri (%10): ABD Doları, para piyasası fonları ve mevduat sertifikaları

6 ayda %22 kazandırdı

Ons altın mart başından bu yana 160 doların üzerinde kazanç sağlarken, son 6 aylık getirisi yüzde 22'ye ulaştı. Piyasalar ABD Doları ile ters yönde hareket eden ons altında halen yukarı yönlü geniş bir hareket alanı olduğunu düşünüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, geçen ay bir dizi banka ifl asının piyasaları alt üst etmesinin ardından yetkililerin bu yılki faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azalttığı bilgisi yer aldı. ABD'de önceki gün açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında bir miktar gerilemesi ons altına destek veriyor. Fiyatlar 2020 doların üzerinde ataklar yapıyor. Altında 2030 doların üzerinde 2045 dolar bulunuyor. buranını aşılması halinde 2.078 dolarlık rekorun da önü açılabilir.

2 kuruluştan 2.500 dolar senaryosu

Bank of America, altının "tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.078 dolara yükseleceğini ve bu seviyesinin aşılmasıyla ons başına 2.500 doların üzerine çıkarabilecek iki yıllık bir boğa koşusunun başlayacağını savunuyor. Değerli metal kuruluşu MKS PAMP'ta metal stratejisti Nicky Shiels, katıldığı bir televizyon programında Fed'in faiz artışlarına son vermesi halinde altın fiyatlarında 2.500 doların hedeflenebileceğini belirtti. Ancak analist, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi halinde bu senaryonun riske girebileceğini de ifade etti.

Evrim KÜÇÜK / Ekonomim