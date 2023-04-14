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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 09:09, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 09:39
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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 201 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.

Diyarbakır'daki operasyonun sabah saat 04.45'te başlatıldığını anlatan Soylu, "50. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da saat 04.45'te emniyet teşkilatımızdan 2 bin 135 kahraman arkadaşımız 20 polis dedektör köpeğimiz, hava araçlarımızla operasyon başladı. Toplam 236 şüpheliye yönelik operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"İmalat organizasyon satış yani özellikle Diyarbakır'da yaşayan gençlerimize yönelik buradan yönlendirdikleri ülkemizdeki başka noktalara yönelik uyuşturucunun satışı imalatı ve ticaretiyle ilgili bu suçun kapsamına giren tam 8 aydır yapılan teknik takip ve inceleme sonucunda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldı."

- İstanbul'da 131 şüpheli yakalandı

Bakan Soylu, İstanbul'da da bu sabah uzun zamandır takip edilen organize suç örgütüne yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini anlattı.

Soylu, İstanbul'daki operasyonla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul'da bu sabah gerçekleştirdiğimiz, uzun zamandır takip ettiğimiz organize suç örgütüne yönelik operasyonda suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalandığı ve İtalya devletinin gözetimi altında bulunduğu suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden aynı örgüte mensup 131'i gözaltına alınmıştır. İki kademede bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 7 kalaşnikof, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyeti'ni tebrik ediyorum."

Bakan Soylu, operasyonun detaylarının İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünce paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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