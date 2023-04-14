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Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama

"İlimizde görev yapan öğretmenlerin herhangi bir kişinin müdahalesi ya da isteği doğrultusunda atamasının yapılması ya da görev yerinin değiştirilmesi söz konusu değildir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 11:19, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 11:28
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Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama

Tekirdağ Valiliği, bazı internet sitelerinde yer alan "bir öğretmenin isteği dışında birçok kez tayin edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet sitelerinde "Bir öğretmenin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla 1,5 yılda 11 kez tayin edildiği" haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haber ve paylaşımlarda bahsi geçen kişinin, öğretmen olarak görev yaparken aynı zamanda mevzuat hükümlerine aykırı şekilde özel eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaya devam ettiği yönünde iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevlilerince icra edilen denetim ve tespit neticesinde hakkında idari işlem uygulanmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından ilgili hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Kırklareli iline öğretmen olarak ataması gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen personelin, soruşturma sonucunda mevzuat hükümleri gereğince, 2020 yılında atandığı Tekirdağ'a tekrar atanma talepleri kabul edilememiş ancak kendisinin müteaddit tayin taleplerine istinaden farklı illere ataması gerçekleştirilmiştir. İlimizde görev yapan öğretmenlerin herhangi bir kişinin müdahalesi ya da isteği doğrultusunda atamasının yapılması ya da görev yerinin değiştirilmesi söz konusu değildir."

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