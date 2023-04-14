İstanbul'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şişli'de sahte pasaportlar olduğu yönünde bilgi alan ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu H.M.H'yi gözaltına aldı.

Çalışmaları detaylandırılan ekipler, Fatih'te sahte belge ve kimlik üretimi yapılan bir atölyeyi izlemeye aldı. Adrese girip çıkan kişilerin gizliliğe dikkat ettiklerini belirleyen ekipler, zanlıların çalanlara kapıyı açmayarak, adresin boş olduğu izlenimini vermeye çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda sahte belge ve kimlik üretimi yaptığı saptanan M.A, B.A. ve R.B'yi yakaladı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 yazıcı, 2 lamine kaplama cihazı, mor ışık, pres aleti, 2 ülkeye ait mühür ile farklı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize yaprağı ve kimlik kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, B.A. ile R.B. tutuklandı, H.M.H. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.