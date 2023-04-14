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Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı

Sitede 13 yıl market işleten Cuma Akgöz:- "Bana çocuklarını emanet edebiliyorlardı. Anahtar bırakacakları zaman bana bırakıyorlardı. Böyle bir güzel ortamım vardı"- "Memur olan abilerimiz ayın 15'inde borçlarını gelip kapatıyorlardı. Memur olmayan abilerim, belli bir gelirleri vardı. Onlar da düzenli borçlarını ödeyebiliyorlardı ama böyle bir felaket olduğu için onlara hakkımı helal ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 11:47, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 11:49
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Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde 13 yıl market işleten Cuma Akgöz, veresiye defterini yırtarak kayıtlı borçları sildi.

Depremlerde 8 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nde sarsıntıyı ağır hasarla atlatan T Blok'un zemininde bulunan 60 metrekarelik dükkanı 13 yıl işleten Cuma Akgöz, sitede dostluk kurduğu insanları yitirmenin acısını yaşıyor.

Akgöz, depremlerde sitede ayakta kalmayı başaran ancak 3 gün sonra kontrollü şekilde yıkımı planlanan T Blok'taki dükkanını ziyaret etti. Yıkıntılar arasında dolaşan Akgöz, yanında getirdiği veresiye defterini de yırtarak alacaklarını sildi.

- "Güzel bir ortam vardı"

Cuma Akgöz, AA muhabirine, büyük bir felaketin yaşandığını, depremlerde sevdiği insanları yitirmenin üzüntüsü içinde olduğunu ifade etti.

Sitede genellikle memurların ikamet ettiğini anlatan Akgöz, şunları kaydetti:

"İnsanların gönlünü, kalbini kazanmıştım. Bir emek harcamıştım. Buradaki insanlar genellikle memur kesimindendi. Genellikle Maraş dışından gelen insanlardı. Öğretmen, polis abilerimiz ablalarımız vardı. Burada bir aile ortamı oluşturmuştum. Bana çocuklarını emanet edebiliyorlardı. Bir emanet para bırakılacağı zaman bana bırakıyorlardı. Anahtar bırakacakları zaman bana bırakıyorlardı. Böyle bir güzel ortamım vardı."

Depremlerden hemen sonra tanıdığı insanları kurtarmak için siteye koştuğunu anlatan Akgöz, "Çok sevdiğim insanları kaybettim. Bunun acısı beni derinden üzdü. O sevdiğim insanları bu enkazda aradım bulamadım. Elimden hiçbir şey gelmiyordu, çaresizlik vardı. İlk saatlerde insanlar feryat ediyordu. Sevdiğim insanları kaybettim." ifadelerini kullandı.

- "Hakkımı helal ediyorum"

Ebrar Sitesi sakinlerinden alacaklarını tahsil etmede güçlük yaşamadığını da anlatan Akgöz, şöyle konuştu:

"Memur olan abilerimiz ayın 15'inde borçlarını gelip kapatıyorlardı. Memur olmayan abilerim, belli bir gelirleri vardı. Onlar da düzenli borçlarını ödeyebiliyorlardı ama böyle bir felaket olduğu için borçlarını hakkımı helal ediyorum. Çünkü böyle bir felakete yakalandıkları için borçlarını ödemeden gittiler. Bu bizim başımıza da gelebilirdi. Onlara bir vefa borcum olduğu için, onları sevdiğim için böyle bir karar aldım. Hakkımı helal ediyorum."

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