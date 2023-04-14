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Ankara ile İstanbul arası seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 13:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 13:40
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Ankara ile İstanbul arası seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arası ulaşımın süper hızlı trenle yeni bir çağ atlayacağını belirterek, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.

Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz."

- Hedeflerimiz büyük

20 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'tan sonra da mega projelerle Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imzalar atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

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