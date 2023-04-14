İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini tanıtarak, "İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz." dedi.

İnce, bir otelde organize edilen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini savundu.

Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek." diye konuştu.

Seçim öncesi herkesin kendilerine saldırdığını ileri süren İnce, "Gün geçmiyor ki bir sahte belge çıkmasın. Eşimin olmayan cipi. Yok öyle bir şey. Bırak hanımı, sülalemde yok." ifadelerini kullandı.

İnce, bir gazetecinin, kendisinin 10 milyon dolar aldığına dair paylaşım yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deli saçması. Mesaj attım, 'İftira atıyorsun, bunu düzelt. Sana dava açarım. Bir gazeteciye dava açmak istemiyorum.' Kolay kolay açmıyorum. Mesaj atmış bana, 'Muharrem İnce, iddiaları reddediyor. Bugün için saat 4'de yayına bekliyorum.' Ne büyük adam. Neredesin, müsait misin, uygun musun? Programın var mı? Evet, Rize'deyim gel. Buna dava açacağım. Kazandığım parayı da Memleket Partisi'ne bağışlayacağım."

"Sadullah Ergin, Atatürk'ün Çankaya'sında CHP'nin milletvekili adayı." ifadelerini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, Meclis'te FETÖ'yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan, Ali Dibo'cu bir bakan. İzmir'de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın, 'Kemalizm ırkçılıktır.' diyor. Bu adamları, 77 kişi, koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor içim. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefet ile de olmaz."

İnce, Türkiye'nin yeni söylemlere ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz bu ülkede üretimi artıracağız, tarımı destekleyeceğiz, eğitimin niteliğini yükselteceğiz, mültecileri göndereceğiz, yargıyı bağımsız tarafsız hızlı etkin adil bir konuma getireceğiz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara boyun eğeceğimizi zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Program, milletvekili adayları Atilla Kayhan, Nihal Demir ve Furkan Kazmaz'ın tanıtılmasının ardından tamamlandı.

İnce, Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.