İBB Meclis toplantısında 'cami sattınız' gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşimi Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu ele alındı.

Toplantıda daha sonra İBB AK Parti Grup başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun söz aldığı esnada salonda sinirler gerilirken, CHP'li üyelerle sözlü atışmaya giren Göksu'ya, cami sattığı yönünde bir suçlama geldi. Bunun üzerine AK Parti Grup başkanvekili M. Tevfik Göksu, " Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Göksu'nun sözlerinin ardından AK Partili meclis üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Tartışmaların uzaması üzerine 3. Birleşimi Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.