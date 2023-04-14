Mersin'de doktora darp iddiası

Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen bir kadına, randevusuz olmasına rağmen doktor tarafından randevu verildi. Daha sırası gelmeden Psikiyatri Uzmanı Dr. N.Y.'nin odasına giren kadın hasta, kapıyı içeriden kilitleyip, doktoru darp etmeye başladı. Hastanın elinden zor kurtulan kadın doktor ise acil servisteki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Saldırgan hastanın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.