Mersin'de doktora darp iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 16:20, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 16:38
Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen bir kadına, randevusuz olmasına rağmen doktor tarafından randevu verildi. Daha sırası gelmeden Psikiyatri Uzmanı Dr. N.Y.'nin odasına giren kadın hasta, kapıyı içeriden kilitleyip, doktoru darp etmeye başladı. Hastanın elinden zor kurtulan kadın doktor ise acil servisteki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.
Saldırgan hastanın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.