Annesini öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisi tutuklandı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 18:27, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 18:28
İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki bir sitede dün annesi S.K'yi (57) bıçakla öldürüp babası N.K'yi (62) de ağır yaralayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.