Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı

Geçen ay AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Hatay'ın İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 19:04, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 19:08
Yazdır
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adaylığı için başvuran ve listede yer verilmeyen eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının depremde 72 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası olarak hizmet veren bina çöktü.

Yedisi hemşire olmak üzere en az 72 kişi can verdi.

ÖDENEK YOK DİYE

Depremden sonra, 2012'de bu binanın depreme karşı dayanıksız olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde proje hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak Sağlık Bakanlığı, bir inşaat teknikerinin raporuna bakarak, projeye onay vermedi. Valilikteki mühendisler ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli profesörlerin olur verdiği proje teknikerin yorumuyla reddedildi.

Özel İdare ile Sağlık Bakanlığı 2012-2018 yıllarında çok kez yazıştı.

2018'de Türkiye Bina Yönetmeliği değişti.

Bütün çalışmalar suya düştü.

Eylül 2021'de Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğüne, Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'na başvurarak, 'deprem dayanıklılık tespiti ve güçlendirme projesi' için ödenek istedi. Bu kez de ödenek verilmedi.

BAŞHEKİM: BEŞ KEZ YAZI YAZDIM

Eylül 2021-Ekim 2022 arasında başhekimlik yapan Prof. Yunus Doğramacı, ek bina depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş kez dilekçe yazdığını açıkladı. Hatta Doğramacı, eski İl Sağlık Müdürü Hambolat'ın "Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur" dediğini kaydetti. Doğramacı, ısrarları üzerine Hambolat'ın bakanlığa bildirdiğini ancak ödenek ayrılmadığını ifade etti.

Doğramacı'nın açıklamaları üzerine, hemşire olan eşini hastanede kaybeden Birlik Sağlık Sen Hatay Temsilcisi Abdullah Gül, suç duyurusunda bulundu.

ADAY ADAYI OLMUŞTU

Yakasını kurtarmak amacıyla milletvekili adayı olmak için AK Parti'ye başvuran Hambolat'a, bu gelişmeler sonrasında listelerde yer verilmedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hambolat, Doğramacı ve Nihat Kılıçlar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukat Mehmet Şükrü Yılmaz, binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora rağmen "Esnaf mağdur olacak" diye yıkılmadığını hatırlatarak, şüphelilerin tutuklanması gerektiğini söylüyor.

Eşini kaybeden hemşire Abdullah Gül üç ayrı başhekimin binayla ilgili yazışmaları olduğunu belirterek, "Resmen türkü çağıra çağıra insanları öldürdüler. Sırf siyasilerin yakınları için. Hastanenin kapatılmasından rahatsız olacağı söylenen esnaflar da AK Parti'lilerin eczaneleri."

PARTİLİ ECZANELER

Yıkılan hastane binasının karşısındaki eczanelerden birisi AK Parti'nin Hatay'da birinci sıra milletvekili adayı Adem Yeşildağ'ın kardeşine, Sayın Eczanesi eski AK Parti Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın ağabeyine, Öz Eczanesi de AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoyçelik'in kız kardeşine ait. Genco ve Hatay Hayat eczanelerinin sahipleri de AK Partili olarak tanınıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber