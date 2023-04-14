Erdoğan'dan Millet İttifakı'na 'vaat' eleştirisi: Depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Depremlerde vefat edenler inancımıza göre şehit şayılmaktadır. Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek zor. Bilim insanları asrın felaketi olarak nitelendirdi.

Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Toplam 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra yıkımı yerinde tespit edip kendi gözlerimizle gördük. İlk andan itibaren tüm kurumların deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Şüphesiz insan iradesini aşan bazı durumlar oluşabilmektedir.

Deprem bölgesi için tüm inkanların seferber edilişi inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Enkaz önünde poz verdiler, sonrasında deprem bölgesini gündemden çıkardılar. Bunlar mağduriyet giderecek hiçbir adım atmadılar.

(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Ramazanın ilk günlerinden itibaren, depremzedelerle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık. Bugün Dİyarbakır'dayız. Hayat tamamen normale dönene kadar burdan ayrılmayacağız. Göreve geldiğimizden beri sizin için çalıştık. Demokrasiden, güvenliğe, kamu hizmetlerine kadar geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref olarak gördük. Tehdik edilsek de vazgeçmedik.

Batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Terör bittikçe şehirlerimiz rahata eriyor. Diyarbakır 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur içindedir. Yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.

"14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum"

Ülkemizi yeniden 80 ve 90'ların istikrarsızlıklarına sürükleme girişimi bir sona varamayacaktır. Bunun teminatı Cumhur İttifakı'dır. Milletimizi CHP zihniyetinin insafına bırakmayacağız. Türkiye'de geriye gidişe izin vermeyeceğiz. 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Kirli siyasi hesapları bozmanızı istiyorum. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim. Durmak yok, yola devam.