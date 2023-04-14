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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 20:02, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 20:33
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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.

Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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