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Barajlarda doluluk oranları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı barajların doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, 1 Ekim 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye'de yağış ortalaması 2022 yılına göre yüzde 16,6 azaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 21:08, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 22:21
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Barajlarda doluluk oranları açıklandı

Günlük izlemesi yapılan düzenlenmiş doğal göller hariç 428 depolama tesisinde geçen yıl doluluk oranı 39,6'yken; bu yıl aynı tarihte yüzde 46 aktif doluluk gözlendi.

428 barajda 137 milyar metreküp su ölçüldü. 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 41, 113 içme suyu barajında aktif doluluk oranı yüzde 46, 149 enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranı yüzde 47,5 olarak ölçüldü.

İstanbul yüzde 43, Ankara yüzde 27, İzmir yüzde 22,1

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı büyükşehirlerdeki içme suyu durumuna ilişkin şu şekilde bilgi verdi:

"İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43'tür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bu dönemde Ankara'da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmemektedir. Ayrıca acil durumda Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) su getirme sistemi ile günde 460 bin metreküp su temin edilebilme imkanı bulunmaktadır. İzmir ilinin aktif doluluk oranı yüzde 22,1'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunmaktadır. Barajların yanında yer altı su kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir."

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